Каляка-маляка, Хрюша и Степашка: в Казани прошло вручение детской премии «Главные герои-2019».

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казанском цирке прошла церемония вручения Ежегодной национальной детской премии «Главные герои-2019». В начале праздника со словами приветствия выступили Президент РТ Рустам Минниханов, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и мэр Казани Ильсур Метшин.

«В день города, день республики такой праздник! Большое спасибо организаторам, что этот праздник сегодня у нас в Казани. Хотел бы пожелать всем успешного конкурса», — сказал Рустам Минниханов.

Для того, чтобы начать церемонию, почетным гостям необходимо было коснуться светящегося шара, после чего в зале заиграла светомузыка, а на зрителей выпали сотни ярких шариков и конфетти.

В течение вечера дети и их родители могли наблюдать за цирковыми и музыкальными номерами, в которых участвовали любимые герои зрителей телеканала «Карусель» — Каляка-маляка, Хрюша, Степашка, Маша и медведь и другие.

Юному жителю Казани Николаю Алманкину больше всего на празднике понравились «Фиксики». «Хороший праздник, спасибо большое, что у нас в Татарстане проходят такие хорошие, познавательные мероприятия для детей», — добавила мама Николая Анастасия Алманкина.

Праздник вели юные ведущие телеканала Николь Плиева и Саша Новиков. Имена победителей детского голосования в 13 основных номинациях — «Главный российский анимационный фильм», «Главная детская песня», «Главный юный ведущий» и другие можно узнать в эфире телеканала «Карусель» 1 сентября.

Организаторами мероприятия выступили Общероссийский обязательный общедоступный телеканал для детей и юношества «Карусель» при поддержке Президента Республики Татарстан, Правительства Республики Татарстан и Администрации города Казани.

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