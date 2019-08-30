Около тысячи гармонистов прошлись по улицам Казани во время празднования Дня республики

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Гулия Хасбиуллина). Сегодня в рамках 34-го республиканского фестиваля «Играй, гармонь» по улицам Казани прошли около тысячи гармонистов. К флешмобу в честь Дня города и 100-летия образования Республики Татарстан присоединились также участники фольклорного фестиваля «Тугэрэк уен» из разных регионов страны.

Баянисты, приехавшие в Казань из Нижнекамского района, рассказали, что этот праздник — место встречи с другими музыкантами, земляками. Среди участников шествия было немало женщин. Баянистки из Буинска признались, что учились играть на этом инструменте из-за желания не отставать от талантливых парней-гармонистов в своем селе.

Народный артист Татарстана и Башкортостана, певец и музыкант Фан Валиахметов находился в первых рядах шествия. По его словам, гармонистов в народе все еще много, а значит народные традиции живы.

Гармонистов у памятника Мусе Джалилю встретил Татарский государственный фольклорный ансамбль РТ под руководством Айдара Файзрахманова, который представил свою программу «Ода гармони».

«Гармонь мы включаем в каждое выступление, татары все свои эмоции и переживания выражали через гармошку. Сейчас этот инструмент вновь становится престижным и популярным. Народ его не забывает», — поделился заслуженный артист России, народный артист Республики Татарстан Айдар Файзрахманов.

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