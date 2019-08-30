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Татар-информ

30 августа 2019, 20:05

Общество

Рустам Минниханов и Игорь Комаров посетили конноспортивный праздник на казанском ипподроме

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Общество

Рустам Минниханов и Игорь Комаров посетили конноспортивный праздник на казанском ипподроме

Фото: Владимир Васильев

В заезде на приз Президента РТ в упорной борьбе вырвал победу Князь Юсупов с наездником Александром Иванским из команды «Тимерхан».

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня, в День Республики Татарстан, на территории международного конноспортивного комплекса «Казань» состоялся конноспортивный праздник и скачки на Кубок Президента РТ и приз мэрии Казани.

Мероприятие посетили полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Отметим, что помимо кубка победители забегов получают призовые. В детском заезде на пони они составляют 30 тыс. рублей, в котором победил представитель «Татнефти» Саша Чернов, а в шестом заезде на приз Президента РТ — до 3 млн рублей.

В первом заезде лошадей татарской породы на приз «Аргамак» на дистанции в 2 тыс. метров с призовым фондом в 150 тыс. рублей состязались 12 скакунов татарской породы из различных районов республики. Победителем заезда стал Хирзар Гиниятуллин из Тюлячей.

В третьем заезде на дистанции 1600 метров, призовой фонд в котором составил 350 тыс. рублей, соревновались жокеи на колясках. Первым пришел Равиль Габдрашитов из команды «Динамо» МВД РТ с лошадью Стерлинг Динамо. 

Весь шестой заезд был на приз Президента РТ — это главная гонка праздника, в ней всего 9 участников, трое из которых представляли конюшни главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Дистанция максимальная, 2400 метров. На самом финише в упорной борьбе вырвал победу Князь Юсупов с наездником Александром Иванским из команды «Тимерхан». Это была третья победа «Тимерхана» в этой гонке за 14 лет, больше только у команды Кадырова — 4.

Предыдущий заезд на приз шейха Зайеда бин Султана аль Найяна прошел исключительно на чистокровных арабских скакунах с призовым фондом в 25 тыс. евро. В этой гонке пришел первым Мирзабек Каппушев на Василевсе из команды «Динамо» МВД РТ. Этот же жокей принял участие в двух следующих скачках, выступая на других скакунах и за другие команды. 

Вторую гонку Каппушев выиграл в 7-м заезде на дистанции 1800 метров на приз Минсельхозпрода РТ с участием 13 лошадей чистокровной верховой породы, рожденных в Республике Татарстан. Призовой фонд составил 350 тыс. рублей. На этот раз Мирзабек победил с Лондаркой из команды «Татарстан» Балтасинского района.

Самой предсказуемой стала победа мастера спорта международного класса Геннадия Большакова на Билли Флинн в восьмом заезде на приз Дружбы народов с призовым фондом 250 тыс. рублей с 9 участниками на дистанции 2400 метров. Дело в том, что Большаков изо всех участников сегодняшних гонок явлется самым удачливым, он заработал за карьеру 24 млн 453 772 рубля. Никто из его конкурентов не заработал больше 2 млн рублей. Опытный жокей долгое время спокойно шел в группе лидеров на четвертой-третьей позициях, а за полкруга до финиша резко рванул и пришел на финиш в гордом одиночестве, пополнив свой изрядный личный призовой фонд.

Всего в этом году прошло 16 заездов. Программа гонок в перерывах между забегами сопровождалась концертными номерами и розыгрышем призов.

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