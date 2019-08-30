Президент Татарстана вручил орден «Дуслык» Равилю Муратову

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил экс-первому вице-премьеру РТ Равилю Муратову орден «Дуслык». Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

Равиль Муратов занимал должность первого заместителя Премьер-министра РТ с 1995-го по 2013 год, с 2014 года он является помощником Президента РТ.

«Сегодня Равиль Муратов отмечает 70-летний юбилей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Орден «Дуслык» вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества между РТ и иностранными государствами, другими субъектами России. А также за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала, эффективной инвестиционной, благотворительной и общественной деятельности, способствующих процветанию Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Рустам Минниханов вручил государственные награды 58 выдающимся татарстанцам.

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