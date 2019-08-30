В Аксубаевском районе открыли многофункциональный культурный центр

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Аксубаевском районе Татарстана открыли многофункциональный культурный центр со зрительным залом на 100 мест, пишет газета «Аксубаево».

«Объект построен в рамках республиканской программы и нацпроекта „Культура“», — говорится в сообщении. В церемонии открытия принял участие глава района Камиль Гилманов.

«Насколько я помню, в этом селе сначала был покосившийся аварийный клуб, потом долгие годы очаг культуры ютился в здании правления. И, несмотря на это, мюдовцы всегда проявляли активность — ставили концерты, и организовывали встречи с населением. Подарком ко Дню республики вам стал новый клуб, который будет отвечать всем требованиям очага культуры — служить для отдыха жителей, выступления творческих групп, встреч ветеранов, детей», — сказал глава района.

Главными лицами праздника стали строители, которые в кратчайшие сроки возвели новый объект. Благодарственными письмами главы района отметили мастера подрядной организации Айдара Туктамышева, сварщика Ильдара Калимуллина и отделочника Александра Залилова.

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