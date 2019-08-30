Рустам Минниханов посетил фестиваль Tat Cult Fest в Казанском Кремле

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил фестиваль новой татарской культуры Tat Cult Fest в Казанском Кремле и ознакомился с локациями масштабного мероприятия.

Экскурсию по главным локациям фестиваля для главы республики провел директор Yummy Music Ильяс Гафаров.

Рустам Минниханов посетил социальный медиапроект к 100-летию ТАССР, дизайн-маркет, где представлена продукция татарских дизайнеров, поднялся к театральной сцене, где проходил спектакль менделеевского театра «Холодные ножны», побывал в детской зоне у мечети Кул-Шариф и затем оказался у большой сцены фестиваля, где выступала финская группа Baskarma.

«Президент посетил наши центральные зоны и дизайн-маркет, расспросил у дизайнеров об их продукции. В этом году дизайн-маркет у нас вырос в два раза», — сказал Ильяс Гафаров.

Фестиваль Tat Cult Fest стартовал 28 августа. В его программе образовательные лекции, мастер-классы, кинопоказы, театральные выступления, арт-проекты молодых художников и представители визуального искусства НИИ «Прометей».

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