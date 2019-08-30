В 2020 году Казань примет международный турнир по художественной гимнастике «Йолдыз»

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В следующем году в Казани пройдет международный турнир по художественной гимнастике «Йолдыз». Об этом «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов

«В следующем году мы заменим этап Кубка мира World challenge cup на международный турнир „Йолдыз“. Он также войдет в календарь международных соревнований», — поделился замминистра.

Также Шайхутдинов рассказал о важности проведения этапа Кубка мира: «Рад, что нам доверяют проведение World challenge cup, на котором собираются самые сильные гимнастки мира. Это последний этап для проверки составов разных стран перед чемпионатом мира, поэтому это хороший опыт для молодых спортсменок».

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