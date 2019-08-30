Винер-Усманова: В России художественной гимнастикой занимаются больше детей, чем футболом

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент федерации художественной гимнастики России, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова рассказала о причинах популярности художественной гимнастики.

«В России, согласно статистике, больше детей занимается художественной гимнастикой, чем футболом. Это связано с победами наших спортсменок на протяжении уже 20 лет», — заявила Винер-Усманова.

Также она отметила развитие уровня спортсменок из Казани: «Мы рассматриваем гимнасток из Казани, здесь очень хорошая школа, и я уверена, что здесь вырастут хорошие спортсменки».

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