Ирина Винер-Усманова: Кубок мира по художественной гимнастике всегда будет проходить в Казани

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент федерации художественной гимнастики России, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова опровергла информацию о переезде этапа Кубка мира по художественной гимнастике World challenge cup в Москву.

«Кубок проходит в Казани не в последний раз, а в очередной. И все время будет проходить в Казани, только в следующем, предолимпийском году, он переедет в Москву. Но в Казани в это время будет проходить Гран-при», — поделилась тренер.

Также она рассказала о сборной России: «Россия представила на турнире свой основной состав: две Аверины и команда в групповых упражнениях. Ожиданий пока нет, будем ждать результаты».

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