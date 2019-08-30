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Татар-информ

30 августа 2019, 19:29

Общество

В микрорайоне Заинск-2 открыли отремонтированный детский сад «Березка»

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Общество

В микрорайоне Заинск-2 открыли отремонтированный детский сад «Березка»

Фото: zainsk-inform.ru

Детский сад рассчитан на 205 мест.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В микрорайоне Заинск-2 состоялось торжественное открытие детского сада «Березка» после капитального ремонта, пишут «Новости Заинска». 

«Детский сад площадью 1606,3 кв. м отремонтировали по республиканской программе с привлечением средств местного бюджета, сметная стоимость составила более 32,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дошкольное учреждение рассчитано на 205 мест. Из бюджета Заинского района было выделено более 2,6 млн рублей на покупку мебели для групп, пошив штор, установку 5 уличных веранд и 22 малых архитектурных форм — это игровые тренажеры и качели для установки на уличных площадках. 

В здании заменили систему отопления, снаружи его утеплили и обшили керамогранитом. Также в детском саду установили систему видеонаблюдения и видеодомофон.

«Детский сад „Березка“ — это единственное в этом микрорайоне дошкольное учреждение, один из самых больших детских садов в городе. Ремонт получился очень качественным и снаружи (фасад полностью изменился), и внутри: отремонтировали группы, спортзал, кухня прачечная. Созданы все условия для воспитания детей в комфортной обстановке», — отметил руководитель исполкома Ильнар Хафизов. 

 

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