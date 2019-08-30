WORLDSKILLS-2019

Артур Шипилов

30 августа 2019, 18:08

Спорт

Лента, мяч, две булавы: Казань принимает этап Кубка мира по художественной гимнастике

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Спорт

Лента, мяч, две булавы: Казань принимает этап Кубка мира по художественной гимнастике

Фото: Ильнар Тухбатов/архив, Артур Шипилов

В турнире принимают участие 150 лучших спортсменок мира из более 30 стран.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский Центр гимнастики принимает этап Кубка мира — World Challenge Cup-2019 по художественной гимнастике. Для участия в нем приехало 150 лучших спортсменок из 34 стран. 

Провести торжественную церемонию открытия доверили главному тренеру сборной России по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, председателю комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдару Гильмутдинову, депутату Госдумы федерального собрания РФ Марату Бариеву, заместителю Премьер-министра Республики Татарстан Лейле Фазлеевой, министру науки и образования РТ Рафису Бурганову, президенту Федерации художественной гимнастики Татарстана Гульнаре Сергеевой и первому замминистра спорта РТ Халилу Шайхутдинову. 

Первой к микрофону подошла Винер-Усманова: «Сегодня наши соревнования совпали с огромным праздником — Днем Республики Татарстан. Я рада, что в этот солнечный день мы можем выступить в этом прекрасном зале перед прекрасной публикой. К нам приехало 34 страны, это одни из последних соревнований перед Олимпийскими играми в Токио, поэтому спортсменки должны выступить здесь так, как они будут выступать там».

Далее к зрителям обратился Марат Бариев: «На прошлой неделе в Казани завершился WorldSkills, где мы видели лучших представителей мира в их профессиях. Здесь же собраны лучшие художественные гимнастки мира. Многие из них будут блистать на Олимпиаде, я хочу пожелать им успехов». 

После торжественной речи стартовали сами соревнования — а именно многоборье, групповые упражнения с пятью мячами.

Россию на турнире в индивидуальном зачете представят сестры Аверины: заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Арина Аверина и восьмикратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Дина Аверина.

Соревнования продлятся до 1 сентября. В этот день состоятся все финалы индивидуальных программ и групповых упражнений, а также гала-концерт, посвященный 100-летию образования ТАССР. В нем примут участие «звезды» турнира и лучшие воспитанницы школ художественной гимнастики Казани.

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