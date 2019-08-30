В селе Чувашское-Бурнаево Алькеевского района открыли новый дом культуры

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В селе Чувашское- Бурнаево Алькеевского района Татарстана сегодня открыли новый дом культуры, пишут «Алькеевские вести».

«Новый объект культуры построен по республиканской программе», — говорится в сообщении. В церемонии открытия приняли участие глава Алькеевского района Александр Никошин, замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов и другие гости.

Здание построил коллектив ООО «Строитель и К». Дом культуры рассчитан на 50 мест, здесь созданы все условия для интересного отдыха жителей села. Все они собрались сегодня на открытии нового СДК и с удовольствием посмотрели здесь первый концерт.

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