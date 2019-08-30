Чагин: Моя работа в парламенте может поспособствовать созданию лучших условий для развития детей

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Прославленный татарстанский гонщик команды «КАМАЗ-Мастер», руководитель проекта «Ралли Шелковый путь» Владимир Чагин рассказал в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» о причинах своего прихода в политику.

«Я считаю, что в роли политика смогу сделать что-то большее, чем просто в роли гонщика. На примере команды "КАМАЗа" и завода мы очень жестко ощущаем нехватку молодых специалистов. У нас постоянно идет поиск конструкторов, механиков, инженеров в команду "КАМАЗ-Мастер"», — поделился гонщик.

Как отметил Чагин, эта проблема привела его в работу с детьми и молодежью: «Ребенком нужно заниматься тогда, когда он еще в школе, уже тогда нужно его ориентировать. Естественно, не стоит всех загонять в технический вуз, но нужно создать условия, в которых бы ребенок раскрылся: спортивные секции, кружки».

«Я считаю, что парламент и моя работа в нем могут этому поспособствовать. Это дополнительное внешкольное образование, после которого ребята смогут определить себе дорогу в жизни. Я считаю, что это то направление, в котором я необходим обществу», — резюмировал спортсмен.

Также руководитель проекта «Ралли Шелковый путь» рассказал о совместном участии в соревнованиях с Президентом РТ Рустамом Миннихановым: «Тогда он еще он занимал должность министра финансов, Премьер-министра республики. Мы ездили в пустынях, в Эмиратах, в пятидневных соревнованиях. Сыпучий песок, жара — Минниханов имеет не только дар успешного руководителя, но и талантливого пилота. Я считаю, спорт помогает ему в работе: нацеленность на успех, грамотный расчет собственных ресурсов».

Полная версия интервью выйдет на сайте «События» завтра, 31 августа. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

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