Мэр Казани поздравил жителей Татарстана с Днем республики

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил татарстанцев с Днем республики и Днем города Казани, сообщает пресс-служба мэрии.

«Нам всем посчастливилось жить и работать в одном из самых развитых регионов нашей страны», — отметил Ильсур Метшин.

По его словам, Татарстан вносит достойный вклад в процветание России и уверенно занимает лидирующие позиции по политической стабильности, высокому уровню роста экономики, промышленности и реализации социальных программ.

«Столица Татарстана — город удивительной судьбы, сочетающий в себе тысячелетнюю историю и современность. Казань сегодня — это центр образования и медицины, культуры и искусства, спорта и туризма», — сказал мэр Казани.

Он напомнил, что каждый год Казань принимает мероприятия мирового масштаба — в прошлом году в городе состоялись яркие матчи незабываемого чемпионата мира по футболу, а этим летом мы успешно провели мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

Метшин подчеркнул, что достижения города — это заслуга всех его жителей, которые своим трудом создают прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания Казани.

«В этот прекрасный день желаю вам здоровья, мира, добра и реализации намеченных планов! С праздником, любимый город!» — говорится в поздравлении.

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