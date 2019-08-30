В дерене Буинского района открыли дом культуры и презентовали фильм «Остазбикэ»

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В деревне Черки-Кильдуразы Буинского района Татарстана после капитального ремонта открылся Дом культуры, пишет газета «Знамя».



С долгожданным событием сельчан поздравил руководитель исполкома Буинского района Ранис Камартдинов, вручив благодарственные письма строителям «ПМК-5», проводившим капитальный ремонт.

Торжетсвенное открытие также состоялось при участии главы сельского поселения Зульфата Ахатова, директора «ПМК-5» Ферида Салихова, директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой.





Приезд Миляуши Лябибовны в деревню был неслучайныим. Представитель кинематографии является продюсером короткометражного фильма «Остазбикэ», который снимался здесь в августе прошлого года.



После торжественной части состоялась демонстрация киноленты. Миляуша Айтуганова поблагодарила всех за гостеприимство, понимание и помощь в съемках. После просмотра сельчане задавали ей и режиссеру Ренату Каримову интересующие вопросы. Жители отметили, что остались довольны и картиной, и ремонтом.

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