Владимир Чагин о Kazan City Racing: Я рад, что зрители могут увидеть эту мощь, слушать звук мотора

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин прокомментировал участие в традиционном автошоу Kazan City Racing в центре Казани.

«Конечно, участие нашей команды в Kazan City Racing помогает популяризировать автоспорт. Мы знаем, насколько велика роль автомобиля в современном мире, поэтому я рад, что зрители могут увидеть эту мощь, слушать звук мотора, свист резины, дым, мастерство пилотов. Стоит отметить, что управление автомобилем здесь ничуть не отличается от управления на трассе», — поделился Чагин.

Также он рассказал о том, почему посещение командой «КАМАЗ-Мастер» Дня Республики Татарстан стало традиционным: «Как мы можем пропустить наш праздник? У нас это даже внесено в план, потому что мы рады пообщаться с болельщиками, жителями Казани».

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