Рев моторов, визг шин и Президент на мотоцикле: Казань в шестой раз приняла шоу Kazan City Racing

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). В День Республики Татарстан в центре Казани состоялось автошоу Kazan City Racing, участие в котором принял Президент РТ Рустам Минниханов.

Руководитель республики возглавил колонну мотоциклов клуба Harley-Davidson. В рамках мотопробега «От Красного Кремля — к Белому Кремлю» около ста байкеров преодолели расстояние 800 км между Москвой и Казанью. Мотопробег посвящён Дню Республики Татарстан и направлен на пропаганду правил безопасного поведения на дороге и популяризацию мотодвижения в России.

Далее своё мастерство на трассе показали лучшие дрифтеры России и мира, а инженер и гонщик Сергей Кабаргин представил перед зрителями гиперкар Flanker F собственного производства.

«Автомобили разработаны в 2018 году, на их разработку ушло более года. В Казань мы привезли две машины, они обе дрифтовые, но завтра будет представлена лишь одна, вторая же станет просто выставочной», — рассказала менеджер команды создателей автомобиля Мария Найт.

Выступление в столице Татарстана без татарстанских команд было бы невозможным, поэтому легендарная команда «КАМАЗ-Мастер» подготовила красочное шоу. Вторая команда из Татарстана — AG Team, выступающая в кольцевых гонках и ралли-кроссах, также приняла участие в торжестве. Однако главный гонщик команды Тимур Тимерзянов приехать не смог, так как был на соревновании.

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