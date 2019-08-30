Президент РТ проехал на мотоцикле Harley-Davidson во время автошоу Kazan City Racing

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возглавил колонну клуба Harley-Davidson на завершающем этапе мотопробега «От Красного Кремля — к Белому Кремлю». На площади Тысячелетия Минниханов сделал круг почёта.

«Я люблю мотоциклы. Можете проверить, но водитель я опытный. Тут ребята едут из Москвы, поэтому мы решили присоединиться», — прокомментировал Минниханов.

Далее он сделал фотографию своего транспортного средства.

В рамках пробега около ста байкеров преодолели расстояние 800 км между Москвой и Казанью. Мотопробег посвящён Дню Республики Татарстан и направлен на пропаганду правил безопасного поведения на дороге и популяризацию мотодвижения в России.

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