WORLDSKILLS-2019

Артур Шипилов

30 августа 2019, 15:20

Официальная хроника

Президент РТ проехал на мотоцикле Harley-Davidson во время автошоу Kazan City Racing

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Официальная хроника

Президент РТ проехал на мотоцикле Harley-Davidson во время автошоу Kazan City Racing

Фото: Михаил Захаров

Минниханов возглавил колонну мотопробега «От Красного Кремля — к Белому Кремлю».

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов возглавил колонну клуба Harley-Davidson на завершающем этапе мотопробега «От Красного Кремля — к Белому Кремлю». На площади Тысячелетия Минниханов сделал круг почёта. 

«Я люблю мотоциклы. Можете проверить, но водитель я опытный. Тут ребята едут из Москвы, поэтому мы решили присоединиться», — прокомментировал Минниханов. 

Далее он сделал фотографию своего транспортного средства. 

В рамках пробега около ста байкеров преодолели расстояние 800 км между Москвой и Казанью. Мотопробег посвящён Дню Республики Татарстан и направлен на пропаганду правил безопасного поведения на дороге и популяризацию мотодвижения в России.

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