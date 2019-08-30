Празднование Дня республики в Елабуге развернется на четырех основных площадках

(Елабуга, 30 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Народные гулянья в честь Дня республики и Дня города в Елабуге развернулись на четырех площадках. Так, праздничная программа в «Гуляй-парке» стартовала в 10 утра с концерта «Люблю тебя, мой Татарстан». Здесь же были вручены школьные ранцы первоклассникам. К ежегодной акции присоединились руководители учреждений и предприятий города. Всего в течение этого лета в рамках акции «Помоги собраться в школу» портфели получили свыше 100 детей.

Также в парке сегодня организованы мастер-классы и конкурсы для детей, а для самых маленьких гостей — шоу аниматоров. На отдельной площадке проходят финальные игры по мини-футболу на Кубок главы района среди дошкольников. К слову, спортивные мероприятия сегодня проводятся не только в городе, но и в селах района. Сегодня вечером в селе Бехтерево состоится открытие спортивной площадки.

В Пионерском парке в эти минуты проходит акция «Мин яратам сине, Татарстан» («Люблю тебя, мой Татарстан»), а в 4 часа в Александровском саду начнется праздничный концерт «Любимому городу...», где выступят известный елабужский бард Владимир Бессмертных и ансамбль «Союз».

Праздник продолжится в городском зрелищном центре «Майдан» (стадион «Молодежный»). Здесь состоится концертная программа звезд татарской эстрады Алины Ахметшиной и Ильшата Сафина, а главной звездой станет российская эстрадная певица и актриса Афина.

Кульминацией празднования станет VI Фестиваль пиротехнического искусства «Поэзия огня». С самого утра оцеплена территория Шишкинских прудов, где в эти минуты пиротехники готовятся к фестивалю. Здесь выступят четыре команды: «Антарес» из Магнитогорска, «Салют Поморья» из Северодвинска, а также два коллектива под названием «Большой Праздник» (Екатеринбург, Азербайджан). Специалисты привезли в город свыше 20 тонн пиротехники, в связи с чем приняты особые меры безопасности сотрудниками МЧС и полиции. Выступление каждой команды будет длиться от четырех до шести минут. В этом году фестиваль фейерверков посвящен 100-летию образования ТАССР.

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