Жители Нижнекамска смогут насладиться блюдами лучших шеф-поваров города

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 53-летию города и Дню Республики Татарстан, передает «НТР 24».



В полдень с проспекта Мира народные гулянья переместились в парки и скверы, где проходят тематические мероприятия. Одно из самых ярких и посещаемых событий – гастрономический фестиваль. Почти 20 лучших ресторанов и кафе города представили на дегустацию жителям и многочисленным гостям Нижнекамска свои самые вкусные блюда.



Также шеф-повара этих заведений проводят для всех желающих мастер-классы, в ходе которых делятся секретами приготовления различных блюд.



В 13.00 для любителей активного и здорового образа жизни в парке семейного отдыха «Солнечная поляна» начался спортивный праздник, в рамках которого проходят эстафеты, соревнования и развлекательные программы.



Для любителей татарской культуры в парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая состоятся литературный фестиваль, фестиваль гармонистов и выступление ансамбля песни и танца «Нардуган».



Народные гулянья в парках и скверах Нижнекамска будут проходить до позднего вечера – жители могут посетить парад колясок, фестивали уличного кино, живого звука, а также многочисленные концертные программы, театрализованные представления и спортивные состязания.



Финальным аккордом станет грандиозный концерт в парке Нефтехимиков, на котором выступит певица Света. После музыкальных номеров в 22.00 прогремит праздничный салют.

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