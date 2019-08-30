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Татар-информ

30 августа 2019, 22:18

Общество

В число редких для Казани имен вошли Асфандияр, Радаслава и Магдалина

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Общество

В число редких для Казани имен вошли Асфандияр, Радаслава и Магдалина

С 19 по 25 августа в отделах ЗАГС столицы РТ зарегистрировали рождение 412 детей.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). За прошедшую неделю в Казани зарегистрировали рождение 412 малышей, включая 211 девочек и 201 мальчика, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ. 

Самыми редкими среди детских имен за этот период стали Асфандияр, Магдалина, Филипп, Сюмбель, Радаслава, Константин, Румиль и Зиля. 

Чаще всего родители давали малышам такие имена, как Тимур, Асель, Ясмина, Никита, Риана, Амир, Ева и Макар. 

Возраст самых молодых матери и отца составил 20 лет, самых зрелых — 41 и 52 года соответственно.

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