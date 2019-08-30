«Люди должны жить в комфортных условиях»: Минниханову и Комарову показали обновленный двор в Казани

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетили один из реконструированных дворов в Московском районе Казани.

Высоким гостям провели мини-экскурсию, рассказали об истории восстановленного двора по улице Гагарина и показали концерт, приуроченный ко Дню республики и Дню города. Обновление прошло в рамках специальной программы ремонта дворов, внутриквартальных проездов и поселковых дорог в городе Казани.

Реконструкция асфальта, создание парковочных карманов и тротуаров, озеленение, а также установка современных детских площадок во дворе дома № 105 по улице Гагарина потребовали серьезных вложений — свыше 12,8 млн рублей. Большую часть средств предоставил частный инвестор.

После осмотра площадок, почетные гости обратились к собравшимся жителям двора. Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что с каждым визитом в Татарстан видит положительные изменения, происходящие республике, — растет уровень жизни, улучшаются условия труда.

«Республика Татарстан и город Казань динамично развиваются. Важно, что эти изменения видят жители города и конкретного двора. Все это свидетельствует о том внимании, которое уделяется Рустамом Нургалиевичем, Правительством республики и партией „Единая Россия“. Уверен, что эти позитивные изменения будут продолжаться и дальше на благо жителей Казани и Татарстана», — резюмировал Игорь Комаров.

Президент Татарстана обратил внимание, что благоустройство двора носит авиационную тематику и тесно связано с историей самой республики. Минниханов напомнил, что сегодня Татарстан является крупным авиастроительным регионом. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду нескольких поколений татарстанцев.

«Сейчас у нас и самолеты, и вертолеты, и двигатели. Это заслуга тех людей, которые работали до нас, — и мы всегда это будем помнить. Но важна не только работа, жители республики должны жить в комфортных, уютных и современных домах и дворах», — обратился Минниханов к присутствующим.

«Мы должны жить хороших, комфортных условиях. В последние годы заработала большая программа по Казани. Самое главное, что город использует не только выделенные для этого средства, но и находит новые формы партнерства», — отметил Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, программа благоустройства дворов и в дальнейшем продолжит свою работу. За три года все дворы многоквартирных домов республики будут приведены в порядок и обновлены.

«Но здесь нужно не просто заасфальтировать или поставить скамейку. Двор должен быть живым, таким, как у вас», — заключил Президент Татарстана, обращаясь к присутствующим жителям дома. В заключение Рустам Минниханов поздравил их с Днем Республики и Днем города Казани, пожелав сохранить уют и атмосферу обновленного двора для будущих поколений.

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