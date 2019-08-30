Посол Финляндии в России поздравил жителей Татарстана с Днем республики

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндии в РФ Микко Хаутала по случаю Дня Республики Татарстан направил Президенту РТ Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму.

«Уважаемый господин Минниханов! Позвольте поздравить Вас с Днем Республики Татарстан, с Днем образования Республики и с Днем города Казань. Желаю счастья и успехов Вам и народу Республики Татарстан!» — говорится в сообщении.

Также посол поздравил руководство республики с высоким уровнем подготовки и проведения мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills — организация состязаний произвела «самое хорошее впечатление на делегацию Финляндии».

Микко Хаутала также отметил, что Финляндия и Татарстан тесно сотрудничают во многих сферах, в том числе в сфере образования и экономики.

26 и 27 ноября этого года Казань посетит делегация представителей финских компаний. По словам посла, предприниматели проявляют большой интерес к этому визиту.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.