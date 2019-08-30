В Менделеевске открыли лыжную базу и вручили снегоход в подарок

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В День Республики Татарстан в Менделеевске открыли лыжную базу, передает ИЦ «Менделеевск».



Торжественное открытие состоялось при участии главы района Валерия Чершинцева, председателя Госкомитета по туризму Сергея Иванова, а также любителей лыжного спорта. Новый объект возведен в рамках республиканской программы «Строительство объектов спортивной инфраструктуры».





Валерий Чершинцев отметил, что в Менделеевском районе лыжные виды спорта очень популярны, а также вручил в подарок новому комплексу снегоход. «Значит, освещённая лыжная трасса всегда будет чистой», – отметил глава района.



Почетные гости также выразили надежду, что с вводом в эксплуатацию современной модульной базы сторонников активного отдыха станет еще больше.





После символической передачи ключа директору спортивной школы «Батыр» Оксане Габдулбареевой гости перерезали красную ленту и осмотрели помещение. Проделанной работой все остались довольны и высоко оценили организацию объекта.

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