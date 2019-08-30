Минниханов и Комаров открыли бюст авиастроителя Копылова, участвовавшего в создании Ту-160

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Бюст экс-гендиректора КАПО имени Горбунова Виталия Копылова открыли в Авиастроительном районе Казани. В событии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Он реализовал в Казани большие проекты: Ил-62, Ту-160, Ту-22M3. Но мы не должны забывать, что этот человек многое сделал для города, каждый год вводилось жильё для заводчан», — сказал Рустам Минниханов на открытии бюста легендарного авиастроителя. Он отметил, что Копылов многое сделал и для обороноспособности страны, и для развития Татарстана.

«Виталий Егорович Копылов — легендарная личность, выдающийся человек и гражданин нашей страны, который посвятил свою жизнь развитию авиастроения, — заявил Игорь Комаров. — При его руководстве организовывалось производство дальнемагистральных самолетов Ил-62, легендарных самолетов Ту-160».

Участником церемонии открытия памятника стал командующий дальней авиацией, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. Он отметил, что КАПО им. Горбунова под руководством Копылова превратилось в ведущее предприятие отрасли.

«Коллеги высказывались о Виталии Егоровиче как о человеке честном, порядочном, требовательном, обладающем редкой природной интуицией и способностью увлечь людей за собой словом и делом. На протяжении многих лет завод является основным предприятием по производству тяжелых реактивных самолётов-ракетоносцев Ту-22 всех модификаций и гордости ВВС, самолёта Ту-160, которые обеспечивают защиту национальных интересов РФ в составе дальней авиации России», — заявил Кобылаш. Он добавил, что десятки летчиков и штурманов встали на крыло благодаря труду Копылова и коллектива, который всегда был рядом.

Николай Савицких, который сейчас возглавляет КАПО им. Горбунова, отметил, что память о Копылове жива, а для авиастроителей всех поколений он остаётся примером верности профессиональному долгу и доблестного труда во имя Родины.

В мероприятии также участвовали глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов и др. Все они возложили цветы к бюсту, автором которого выступил скульптор Махмут Гасимов. Ранее он создал памятники-бюсты Салиху Сайдашу в ГБКЗ и Марселю Салимжанову в фойе театра имени Галиаскара Камала.

Инициатива по увековечиванию памяти великого авиастроителя принадлежит Президенту России. Владимир Путин озвучил ее на встрече с сотрудниками КАПО им. Горбунова, посещая завод в этом году. В мае также стало известно, что планируется учреждение ведомственного знака отличия, именной стипендии имени Копылова.

С именем Виталия Копылова связывают расцвет Казанского авиационного завода им. Горбунова, который он возглавлял более 20 лет. Копылов участвовал в серийном производстве бомбардировщика Ту-160, ракетоносца Ту-22М3, пассажирского авиалайнера Ту-214.

В честь Копылова названа улица в Авиастроительном районе Казани, где и был установлен бюст. В 2008 году на летно-испытательной станции Казанского авиазавода состоялась церемония передачи на вооружение ВВС России нового стратегического бомбардировщика Ту-160. По инициативе коллектива борту было присвоено имя Виталия Копылова.

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