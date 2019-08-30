В Татарстане ко Дню республики запустили в космос чак-чак

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В День республики предприниматель из Татарстана запустил в стратосферу чак-чак, видео с необычным экспериментом опубликовал на своей странице в Instagram Президент РТ Рустам Минниханов.

«Космическое пространство — перспективный экспортный рынок сбыта ввиду отсутствия конкуренции и чак-чак в принципе», — говорится в видео (орфография авторов сохранена — прим. Т-и).

Устройство было оснащено датчиком температуры и GPS-трекером. За полетом наблюдали с наземной мобильной станции. По словам авторов, аппарат поднялся выше максимальных высот полета самых современных самолетов. На высоте 30 км шары с гелием лопнули, после чего необычный снаряд начал свое падение.

Интернет-пользователи с юмором отнеслись к эксперименту. «Очень классное видео!», «Это прорыв!», «А потом треугольники запустим?» — оставили комментарии подписчики.

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