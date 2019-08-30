(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли двухлетнему малышу, нога которого застряла в батарее отопления, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в одной из квартир дома № 11 по улице Роторная у двухлетнего мальчика нога застряла в батарее», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС.

Спасатели ЗПСО №2 помогли извлечь ножку мальчика из «капкана», а с родителями ребенка провели беседу о безопасности в быту. Медпомощь малышу не потребовалась.

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