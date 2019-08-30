Капремонт многоквартирных домов в Татарстане выполнен на 82% от плана

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). По программе капремонта многоквартирных жилых домов в Татарстане работы выполнены на 82% от плана на 2019 год. Такие данные привел глава Минстроя Ирек Файзуллин на сегодняшнем совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Всего в рамках программы планируется отремонтировать 942 дома в 42 районах республики. По словам Файзуллина, на сегодняшний день по 51 объекту зафиксировано отставание от графика производственных работ. Министр напомнил, что ремонт в жилых объектах следует завершить в течение двух недель.

По данным на 29 августа, завершены работы по капремонту в 25 общеобразовательных организациях (на четырех объектах еще продолжаются работы), в 5 школах-интернатах (из девяти) и 57 дошкольных учреждениях (в 55 все еще продолжаются работы).

Кроме того, капремонт завершен в четырех ресурсных центрах, трех детских лагерях, 18 подростковых клубах, пяти молодежных центрах, 22 объектах культурного назначения и 26 зданиях исполкомов поселений муниципальных образований РТ.

В рамках нацпроекта «Демография» в 2018-2019 годах планируется построить 29 детсадов, на данный момент получили разрешение на ввод в эксплуатацию 19 объектов.

Продолжается строительство 15 сельских клубов, семи зданий исполкомов, 14 блочно-модульных пунктов комплексного обслуживания населения.

В рамках реализации программы по развитию первичной медико-санитарной помощи населению появятся 35 новых ФАПов (на 10 объектах работы завершены), 6 врачебных амбулаторий (три сданы в эксплуатацию).

Ирек Файзуллин также доложил о ходе подготовки социально-культурных объектов к новому отопительному сезону. Так, готовность объектов здравоохранения составляет 93%, объектов образования — 90%, спорта — 88%, культуры — 92%. Глава Минстроя отметил, что первичная готовность подачи тепла определена на 10 — 15 сентября.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент РТ Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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