Валентина Матвиенко поздравила татарстанцев с Днем республики

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко направила поздравительную телеграмму в адрес Президента РТ Рустама Минниханова и Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина по случаю Дня республики.

«День Республики Татарстан — важное событие для всех, кто родился и вырос на этой земле, связал с ней свою судьбу и считает ее своей малой Родиной. За свою тысячелетнюю историю Татарстан переживал взлеты и падения, но неизменно жители республики всемерно способствовали процветанию родной земли, сохранению и приумножению богатого наследия предков», — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Матвиенко, согласие и добрососедские отношения между жителями многонациональной республики находят свое выражение в гармонии величественных мечетей и древних православных храмов. Природные памятники и архитектурные объекты, внесенные в список ЮНЕСКО, имеют общечеловеческую ценность и привлекают внимание большого количества туристов.

«Выгодное геополитическое положение республики, мощный ресурсный потенциал и продуманная экономическая политика создают прочную основу для модернизации промышленного производства, разработки и внедрения инновационных технологий, реализации программ, направленных на развитие социальной, образовательной и научной сфер в Татарстане», — отмечается в тексте.

Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что жители Татарстана и впредь будут вносить весомый вклад в решение общенациональных задач, и пожелала «добра, успехов и новых достижений на благо Отечества».

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