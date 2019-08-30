Жертвами пожара в селе Верхний Услон стали женщина и ее собака

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Жертвами пожара в селе Верхний Услон стали 64-летняя женщина и ее собака. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 19.28 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в селе Верхний Услон на улице Ленина горит дом», – уточнили в МЧС.

Порядка 25 минут потребовалось огнеборцам ПСЧ № 112, чтобы полностью ликвидировать возгорание. При разборе сгоревших конструкций здания, на чердаке было обнаружено тело предположительно 64-летней хозяйки дома, а в кухне сильно обгоревшая собака.

Известно, что погибшая злоупотребляла спиртными напитками. Причины ЧП устанавливаются.

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