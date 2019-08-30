Андеграундный коллектив из Польши в рамках турне по России выступит в Казани

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В первый день осени, 1 сентября, польская электропанк-группа Super Girl Romantic Boys в рамках турне по России даст концерт в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Центра современной культуры «Смена», где и состоится выступление.

«Ностальгические мелодии и холодная драм-машина, футуристичные мотивы и вызывающие видеоклипы» позволят легендам польского андеграунда продемонстрировать актуальность панка, никуда не исчезнувшую и в 2019 году, обещают организаторы мероприятия.

Группа Super Girl Romantic Boys была основана в Варшаве в 1998 году, она принадлежит к числу коллективов новой волны польской электронной музыки. Пик активности команды пришелся на 2000-е годы, тогда же география ее выступлений расширилась на другие европейские страны – от Великобритании до России. SGRB успела записать один альбом, но в 2006-м музыканты прекратили совместную деятельность. Вновь они собрались вместе в 2013 году, после чего выпустили новый релиз.

Помимо столицы Татарстана, в рамках турне по России Super Girl Romantic Boys выступит в Москве и Санкт-Петербурге. Концерт начнется в 20 часов.

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