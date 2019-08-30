Сегодня в Казани ограничат движение автомобилей на площади Тысячелетия и около Чаши

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В связи с празднованием Дня Республики Татарстан и Дня города в Казани перекроют для движения автомобилей несколько улиц, сообщает мэрия столицы региона.

Так, с 3 часов дня и до 11 вечера ограничат движение по улице С. Хакима на участке от Декабристов до Абсалямова.

Площадь Тысячелетия и улицу Ташаяк перекрыли для движения вечером 29 августа. Ограничение действует до 6 утра 31 августа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по случаю праздника городской общественный транспорт будет работать по усиленному режиму.

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