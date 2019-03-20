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Татар-информ

30 августа 2019, 07:50

Официальная хроника

Минниханов откроет бюст авиаконструктору Копылову и посетит скачки на казанском ипподроме

Официальная хроника

Минниханов откроет бюст авиаконструктору Копылову и посетит скачки на казанском ипподроме

Фото: архив

Президент РТ и полпред Президента РФ в Поволжье примут участие в торжествах по случаю Дня Республики Татарстан.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит площадки главного государственного праздника республики, а также примет участие в церемонии вручения Национальной детской премии «Главные герои-2019». Несмотря на выходной день, деловой график руководителя республики не обойдётся и без деловых совещаний. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром Рустам Минниханов планирует провести традиционное республиканское совещание, на котором заслушает отчет о реализации госпрограмм по капремонту жилья и социальных объектов. На совещании также обсудят модернизацию энергосистем и ход уборочной кампании в республике. Традиционно Президент РТ поднимет вопрос о развитии малого и среднего бизнеса и формировании благоприятной среды для предпринимателей.

После совещания Президент РТ направится в Авиастроительный район Казани вместе с полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, который прибыл в Татарстан накануне вечером. «Президент Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров примут участие в открытии бюста генеральному директору КАПО имени Горбунова Виталию Копылову», – отметили в пресс-службе.

Напомним, инициатива по увековечению памяти великого авиастроителя принадлежит Президенту России Владимиру Путину, её он озвучил на встрече с рабочими авиационного предприятия в этом году. В Казани одна из улиц носит имя Виталия Копылова. А на самом предприятии в 2008 году был выпущен стратегический бомбардировщик ТУ-160, которому по инициативе коллектива было присвоено имя Копылова.

Как уточнила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, после открытия бюста Рустам Минниханов и Игорь Комаров поприветствуют участников автомотошоу Kazan City Racing, посетят конноспортивные соревнования, фестиваль современной татарской музыки TAT CULT FEST, а в завершение дня примут участие в церемонии вручения Национальной детской премии «Главные герои-2019».

«Первая национальная детская премия “Главные герои” — ежегодная награда телеканала “Карусель” на основе голосования детей всех регионов России по 12 номинациям в области детских проектов. Премия будет проводиться в третий раз, последние два года она проходила в Москве. Впервые будет проходить в Казани. Гостями церемонии станут известные актёры и телеведущие», – отметила собеседница агентства.

Премия «Главные герои» призвана определить предпочтения детской аудитории российского телевидения, выявить лучшие проекты для детей, а также популяризировать среди детей старше четырех лет и их родителей качественный контент российского и зарубежного производства, представленного на современном телевидении, интернет-ресурсах, в кино- и анимационной индустрии и мобильных приложениях.

 

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