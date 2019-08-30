Электропастухи и фитнес для обезьян: чем будет удивлять новый Казанский зооботсад

(Казань, 30 августа, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов сообщил журналистам о новшествах, которые будут использованы в зоопарке.

«Для обезьян мы построили лабиринты, которых нет ни в Европе, ни в России, это наше ноу-хау. Я уверен, что животным понравится. Все-таки в природе они сами добывают себе пищу, мы хотели создать здесь привычные для них условия», — рассказал глава зооботсада.

Еще одним новшеством для Казанского зоопарка стали электропастухи — это электрические изгороди для ограничения передвижения животных. Они не опасны ни для людей, ни для животных. При пересечении такого барьера животное почувствует лишь небольшой импульс напряжением 12 вольт — как легкий щипок, отметил он.

«В прошлом зоопарке были решетки, сейчас мы от этого полностью ушли и используем сетку, стекло, водяной и сухой рвы», — поделился директор зоопарка.

При строительстве новой территории использовался опыт как российских, так и зарубежных зоопарков. Татарстанские специалисты изучили работу Московского, Ижевского и Нижегородского зоопарков, а также побывали в Праге и Вене, добавил Нурмухаметов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительно-монтажные работы в казанском зооботсаду завершены. Его уже проверил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

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