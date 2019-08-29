На августовской конференции в Лаишеве отметили отличившихся работников образования

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В городе Лаишево состоялась августовская конференция работников образования, темой совещания стала реализация национального проекта «Образование», пишет газета «Камская новь».



Семинар прошел при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева и начальника отдела кадровой политики Министерства образования РТ Лилии Амировой.





Перед началом мероприятия почетные гости познакомились с выставкой поделок, посвященной столетию ТАССР. Работники школ и детсадов креативно подошли к заданию, представив свои творения. В фойе Дома культуры Михаила Павловича и Лилию Салимзяновну познакомили с новыми веяниями в образовании: внедрением комплекса ГТО, новыми методическими пособиями и учебными материалами по профессиональному образованию по стандартам WorldSkills.

Само же заседание состоялось в актовом зале Лаишевского технико-экономического техникума. Совещание открыл Михаил Афанасьев. Он же вручил награды наиболее отличившимся работникам образования.





С основным докладом выступила руководитель Управления образования Лаишевского района Лия Хусаинова, рассказав об основных достижениях и имеющихся проблемах, которые необходимо решить в образовательной сфере. Директор Атабаевской школы Альберт Хусаинов рассказал о взаимодействии учебной деятельности и дополнительного образования как вектора развития школы. Начальник ОГИБДД Сергей Барышев затронул тему профилактики детского травматизма на дорогах.

В завершение мероприятия были подведены итоги профконкурсов среди учителей и воспитателей района. Победителям вручили награды и подарки.

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