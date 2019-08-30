В Менделеевском районе откроются здание сельсовета и лыжная база

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). 30 августа в Татарстане отметят День республики. В этот день в Менделеевске в рамках празднования будет задействовано несколько городских площадок и состоится открытие важных объектов, пишут «Менделеевские новости».



Праздник начнется в 9.30 с открытия здания сельского совета в Бизяках, в 10.00 руководство района откроет лыжную базу. Артисты ДК им. С. Гассара приглашают гостей на концерт, посвященный Дню Республики Татарстан. Выступления начнутся в 11.00.



В парке «Ушковские острова» горожан ждут в 15:00. Гостям продемонстрируют химическое шоу, будут работать мастеровые, плэнеры, выставки и мастер-классы. Все желающие смогут сразиться в рэп-баттлах, послушать выступления бардов и татарских исполнителей, а также повеселиться на дискотеке «Чак-чак party».

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