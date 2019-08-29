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Татар-информ

30 августа 2019, 02:32

Общество

В День города Буинска состоится торжественное перезахоронение останков солдата Ркии Мусина

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Общество

В День города Буинска состоится торжественное перезахоронение останков солдата Ркии Мусина

Фото: buinsk-tat.ru

Церемония захоронения пройдет при участии юнармейцев, ветеранов и поисковиков объединения «Костер» Орловской области.

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Праздник, посвященный Дню республики и Дню города Буинска, пройдет 30 августа на главной площади города, в центральном парке и на стадионе имени Трусенева, пишет газета «Знамя».

До начала торжественной части в 16.00 состоится церемония торжественного перезахоронения останков советского солдата Ркии Мусина на старотатарском кладбище города с участием юнармейцев, ветеранов и поисковиков объединения «Костер» Орловской области. В 17.00 состоится открытие выставочного зала в краеведческом музее.

Праздник откроет поздравление главы района Марата Зяббарова. Марат Азатович вручит государственные награды отличившимся жителям города, паспорта юным гражданам России. Также в этот день пройдет вручение ранцев будущим первоклассникам в рамках акции «Помоги собраться в школу».

Далее организаторы подведут итоги на лучшее цветочное оформление производственной и прилегающей территории, личного подворья в городе и сельских поселениях, пройдет презентация работы спецтехники служб на центральной площади.

Праздник украсят артисты эстрады Казани и мастера художественной самодеятельности района.

На площади будет работать Город мастеров. Любой желающий сможет посетить мастер-класс по рисованию, декоративно-прикладному творчеству, шахматно-шашечный турнир, посмотреть уличное кино, выставку-конкурс поделок из цветов, принять участие в буккроссинге и плэнере. Для любителей спортивных активностей проведут футбольный матч, соревнования по легкой атлетике, велопробег среди дошкольников.

Начало праздника запланировано на 18.00 часов. Завершится День города праздничным салютом в 21.00.

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