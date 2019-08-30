Спассцы дали наказ кандидату в депутаты Госсовета сохранить озера в Трехозерском сельском поселении

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). В преддверии выборов депутатов в Госсовет РТ шестого созыва в трудовых коллективах Спасского района проходят встречи с кандидатами и их доверенными лицами, пишет газета «Новая жизнь».

В ходе общения кандидаты рассказывают о своих планах и целях, а люди выражают пожелания, которые направлены на улучшение условий жизни, принятие самых неотложных мер по благоустройству.

Так, на встрече с жителями Трехозерского сельского поселения кандидату в депутаты по партийному списку от «Единой России» Камилю Нугаеву был дан наказ о сохранении природных заповедных озер этого села.

«Пожелание было принято к сведению», – отмечает источник.

Подобные встречи прошли также в других сельских поселениях, в коллективах музея-заповедника, районной эксплуатационно-газовой службы, отдела культуры, Управления Пенсионного фонда.

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