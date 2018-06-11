Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем республики

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Днем республики ее жителей, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Особое настроение общественной жизни задает подготовка к 100-летию образования Татарской АССР. Путь, пройденный Татарстаном, показывает, что единение людей во имя ясных и светлых целей, их созидательный труд создают условия для уверенного роста экономики, улучшения уровня жизни, сохранения и преумножения богатейшего культурного наследия — важнейшей основы духовной жизни общества», — говорится в поздравлении.

Многонациональный Татарстан развивается в условиях общественно-политической стабильности, и в этом убеждает ровный характер проходящей в республике кампании по выборам депутатов Государственного Совета шестого созыва, отметил Минниханов.

«Нет сомнения, что будет избран представительный депутатский корпус, способный обеспечить законодательное сопровождение дальнейшего развития республики», — подчеркнул он.

Являясь одним из ведущих субъектов Российской Федерации, Татарстан ощущает всемерную поддержку со стороны руководства страны. В содружестве с регионами мы уверенно работаем над реализацией стратегических задач майского 2018 года Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, сказал руководитель республики.

«Высокий уровень завершившегося несколько дней назад в Казани мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills продемонстрировал огромный инфраструктурный и кадровый потенциал, наработанный республикой. Доверие к Татарстану со стороны федерального центра и международных организаций способствует дальнейшему росту инвестиционной привлекательности, успешной реализации мер по улучшению качества жизни татарстанцев», — отметил Президент РТ.

По его словам, реализуемые республикой программы нацелены на то, чтобы граждане имели современное жилье и комфортную среду обитания, хорошую медицину и качественное образование, возможность обзаводиться детьми и воспитывать их, а на склоне лет иметь уважение и достаток.

«Республика Татарстан встречает свой праздник в атмосфере созидания и уверенности в завтрашнем дне. От имени Государственного Совета и Правительства Республики Татарстан, от себя лично выражаю вам, искреннюю признательность за добросовестный труд на благо родной республики и Российской Федерации. Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия. С праздником! С Днем Республики!» — заключил Рустам Минниханов.

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