Наставник «Ак Барса» о грядущем сезоне КХЛ: Нужно вступить в драку, а потом как пойдёт

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии команды перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги.

«Я думаю, что мы готовы к сезону. Есть новые моменты в игре для ребят, но нужно вступить в драку, а потом как пойдет. Тем не менее, о результатах внедрения новой схемы можно будет судить только весной», — сказал журналистам после встречи с болельщиками Квартальнов.

Также он отметил голкипера команды Эмиля Гарипова: «Пока тяжело говорить о состоянии Гарипова. Конечно, мы хотим, чтобы он вернулся в команду, но Эмиль пропустил уже год... Это мы тоже понимаем».

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