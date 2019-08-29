WORLDSKILLS-2019

Артур Шипилов

29 августа 2019, 21:34

Спорт

Наставник «Ак Барса» о грядущем сезоне КХЛ: Нужно вступить в драку, а потом как пойдёт

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Спорт

Наставник «Ак Барса» о грядущем сезоне КХЛ: Нужно вступить в драку, а потом как пойдёт

Фото: Владимир Васильев

Дмитрий Квартальнов прокомментировал состояние голкипера Эмиля Гарипова.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии команды перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги. 

«Я думаю, что мы готовы к сезону. Есть новые моменты в игре для ребят, но нужно вступить в драку, а потом как пойдет. Тем не менее, о результатах внедрения новой схемы можно будет судить только весной», — сказал журналистам после встречи с болельщиками Квартальнов. 

Также он отметил голкипера команды Эмиля Гарипова: «Пока тяжело говорить о состоянии Гарипова. Конечно, мы хотим, чтобы он вернулся в команду, но Эмиль пропустил уже год... Это мы тоже понимаем».

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