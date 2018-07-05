WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

29 августа 2019, 21:18

Спорт

УНИКС показал в деле новый состав, победив в первом спарринге

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Спорт

УНИКС показал в деле новый состав, победив в первом спарринге

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Казанцы обыграли ижевский «Купол-Родники» со счетом 81:62.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС провел первый в межсезонье товарищеский матч, обыграв ижевский «Купол-Родники» со счетом 81:62.

Ижевский клуб, выступающий рангом ниже УНИКСа, традиционно в последние годы приезжает в гости к казанцам. Спарринг с такой именитой и сильной командой, как УНИКС, для скромного «Купола-Родники» это и престиж, и хорошая возможность проверить свои силы.

Вдвойне приятно было сегодня видеть на малой арене «Баскет-холла» спортивного директора ижевцев Руслана Авлеева, одного из лучших игроков в истории УНИКСа конца прошлого века и начала нынешнего.

Из нынешнего состава УНИКСа в рядах хозяев сегодня не было только греческого разыгрывающего Вангелиса Манцариса, занятого на чемпионате мира в Китае в составе национальной сборной. Отметим и пополнение УНИКСа из второй команды: это 19-летний защитник Кирилл Аношин. Игру же хозяева начали только с одним новичком на паркете, Дмитрием Узинским — он стартовал вместе с Павлом Сергеевым, Реймаром Морганом, Артемом Клименко и Джамаром Смитом.

Поначалу ижевцы чувствовали себя на паркете довольно робко, 6:0. Лишь через три минуты гости впервые поразили хозяйское кольцо. Как обычно, наставник УНИКСа Димитрис Прифтис с первой же четверти начал широкую ротацию состава. Вышли на площадку Эрик Макколлум (он сменил свой игровой номер с 6-го на 3-й), Евгений Колесников, Валерий Лиходей, в ранге чемпиона Польши вернувшийся в УНИКС после пятилетней паузы, исландский форвард Хаукур Палссон, американский центровой Алекс Тайес.

Про первую четверть много говорить не стоит: хозяева ее уверенно выиграли. Что до новичков, то Лиходей продемонстрировал, что не растерял снайперских качеств, Тайес запомнился роскошной результативной передачей под кольцо на Колесникова, Палссон неплохо показал себя в защите.

Вторая четверть, однако, закончилась вничью. Ижевцы так мощно ее начали, оформив рывок 10-3, что едва не сравняли счет, 22:21 через две с половиной минуты после трех кряду дальних попаданий гостей. Приняв вызов, озадаченные хозяева столь же успешно принялись бомбардировать чужое кольцо из-за дуги, добившись за эту четверть пять дальних попаданий. Вернув «Купол-Родники» на законное место, казанцы быстро ушли вперед, 39:26, но последнее слово в первой половине осталось все же за гостями.

И в третьей четверти соперники продолжили соревноваться в мастерстве исполнения дальних бросков, к последнему перерыву хозяева попали из-за дуги 11 раз, гости — 10. Завидная результативность, в целом же игра немного успокоилась, предполагая азартную концовку.

В начале последней четверти ижевцы сократили разрыв до 10 очков, 64:54. Отметим очень насыщенные тайм-ауты, во время которых на паркет вместо привычной группы поддержки выскакивали дети и при помощи клубного маскота радовали прилично заполненные трибуны танцами.

Что до самой игры, то преимущество УНИКСа по понятным причинам было велико. Игроки в заключительной четверти вовсю поиграли на публику, свирепый данк (бросок сверху) после перехвата Тайеса вызвал бурю восторга в зале. Словом, хозяева показали болельщикам новую команду, об игре которой пока рано говорить что-то определенное, а гости получили прекрасную практику.

Следующий контрольный матч казанцы также проведут в малом зале «Баскет-холла» против «Востока 65» (Южно-Сахалинск) 3 сентября.

УНИКС (Казань) — «Купол-Родники» (Ижевск) — 81:62 (19:10, 20:20, 25:20, 17:12). Самые результативные: УНИКС — Макколлум (15), Палссон (11), Смит (10); «Купол-Родники» — Саяпин (11), Бревнов (10).

После домашних спаррингов УНИКС будет работать в Турции, Греции и Москве на Кубке Гомельского. Старт в сезоне 2 октября в Кубке Европы в итальянской «Брешии» из одноименного города.

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