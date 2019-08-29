«Ак Барс» представил новый состав без голкипера Эмиля Гарипова

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» представил новый состав, не включив в него голкипера Эмиля Гарипова.

Перед представлением состава со своим летним хитом выступила Лэйна. Она исполнила «Малая на белом барсе», а зрители, которых собралось огромное количество, ей подпевали.

Болельщики целиком заполнили центральную трибуну и коробку, на которой в скором времени появится лёд.

Тренерскому штабу под торжественную музыку выдали специальные планшеты. «Вы — самые преданные болельщики. Мы хотим вас только радовать, поэтому надеюсь, что вы будете и в радости, и в горе с нами. Все соскучились по хоккею, поэтому — вперед», — произнёс со сцены главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

Игровые свитера «Ак Барса» новички клуба получат из рук генерального директора ПАО «Татнефть», президента «Ак Барса» Наиля Маганова и генерального менеджера клуба Рафика Якубова.

Стоит отметить, что не был представлен голкипер Эмиль Гарипов. Сейчас он восстанавливается в фарм-клубе «Барсе» и уже отыграл там четыре матча.

После представления состава к фанатам обратился Наиль Маганов: «Огромное спасибо за поддержку команды. Долгие каникулы закончились, и мы выходим в новый сезон. Навыки нового тренера Дмитрия Квартальнова помогут достичь новых спортивных высот. Нам по силам показать ту игру, которая понравится зрителю».

Последним обратился к зрителям капитан команды Данис Зарипов. Он поблагодарил зрителей за поддержку, несмотря на результат: «Вы остались с нами, и в этом году много ребят, которые жаждут победы. Те, кто оступился в прошлом году, начали работать. Мы постараемся написать новую победную историю».

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