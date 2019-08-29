TIMERMAN Full Triathlon в Казани впервые включит «железную» 16-часовую дистанцию

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). В субботу, 31 августа, в Казани пройдет TIMERMAN Full Triathlon. Соревнования соберут более 500 участников из 36 регионов России, сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

Впервые в Татарстане триатлон включит «железную» дистанцию. Она включает в себя 3.86 км плавания, 180.25 км велогонки и 42.195 км бега. Человек должен преодолеть все эти дисциплины за один день, лимит прохождения дистанции — 16 часов.

Участники старта могут также зарегистрироваться в дистанциях «спринт» и олимпийская — они доступны как индивидуально, так и в эстафете. «Спринт» включает в себя 5 км бега, 750 м плавания и 20 км велогонки, а олимпийская 10 км бег, 1,5 км плавание и 40 км велогонки.

Кроме того, в рамках Казанского триатлона 2019 пройдет детский забег на 600 метров.

Стартовый городок соревнований находится на площадке КРК «Ривьера». Сегодня там начала работу спортивная выставка, здесь же будут выдавать стартовые пакеты зарегистрированным участникам. «Живая» регистрация также доступна в стартовом городке.

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