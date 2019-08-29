Аюпова: Премия Ага Хана оценивает проекты не только в плане архитектуры,но и по социальному эффекту

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Особенность премии Ага Хана в том,что жюри оценивают проекты не только в плане архитектуры, но и социального эффекта. Властям следует придерживаться такого видения при принятии решений о поддержке тех или иных проектов, рассказала журналистам министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Социальная миссия должна транслироваться на все архитектурные проекты, которые реализуются в обществе. Победа в премии позволила нам еще больше переосмыслить критерии оценки при выборе проектов для поддержки», — сказала она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала лауреатом премии Ага Хана в области архитектуры.

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