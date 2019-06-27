Игорь Комаров прибыл в Казань для участия в праздновании Дня Республики

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров прибыл в Казань с рабочей поездкой, сообщает пресс-служба Президента республики.

В международном аэропорту «Казань» высокого гостя встретил руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

В столице Татарстана Игорь Комаров примет участие в праздновании Дня Республики. В частности, завтра он в сопровождении Президента РТ Рустама Минниханова посетит праздник двора, откроет бюст бывшего директора КАПО им. Горбунова Виталия Копылова и примет участие в церемонии вручения национальной детской премии «Главные герои».

Кроме того, полпред Президента РФ посетит автомотошоу Kazan City Racing и фестиваль современной татарской культуры и искусств TAT CULT FEST.

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