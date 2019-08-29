Участок трассы М7 вблизи Казани во время капремонта укрепят тремя слоями асфальтобетона

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Участок автомобильной дороги М7 «Волга» вблизи Казани во время ремонта укрепят тремя слоями асфальтобетона, а для удобства жителей поселков Займище и Залесный установят 1,2 км шумозащитных экранов. Об этом сообщил начальник отдела капитального строительства «Волго-Вятскуправтодора» Евгений Марков.

В Татарстане ведется капитальный ремонт участка федеральной автодороги М7 «Волга» с 780 км по 786,5 км. «Большое количество транспортных средств проезжают по этому 6,5-километровому участку автодороги в направлении моста через Волгу, чтобы потом попасть на другой берег реки. Участок, пересекающий поселки Займище и Залесный, отличается очень высокой интенсивностью движения. В частности, здесь проходит более 27 тыс. автомобилей в сутки», – рассказал Марков.

По его словам, прежнее покрытие недостаточно прочное для современных нагрузок, поэтому предусмотрено усиление существующей дорожной одежды с доведением ширины полос до нормативных 3,75 метра. «Предусмотрено уложить три слоя асфальтобетона общей толщиной 24 см, чтобы достичь требуемой прочности под современные нагрузки транспорта. Верхний слой будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, позволяющего достичь высокой степени износостойкости. Он имеет хорошие характеристики по коэффициенту сцепления с колесами транспортных средств», – уточнил начальник отдела.

На данном участке используется максимальное количество современных технологий, добавил он. «В связи с тем, что автодорога проходит вблизи населенных пунктов, будут установлены шумозащитные экраны с обеих сторон дороги. На данном участке четыре полосы движения – по две в каждом направлении. Они отделены разделительной полосой шириной пять метров. В дополнение к этому на разделительной полосе будет установлено двухстороннее барьерное ограждение для предотвращения выезда на встречную полосу», – подчеркнул Марков.

Он заметил, что общая стоимость капремонта участка оценивается в 826 млн рублей, завершить работы планируется в октябре текущего года. «На ноябрь останутся такие работы, как установка знаков, шумозащитных экранов, ограждений, будет восстановлено электроосвещение», – продолжил представитель «Волго-Вятскуправтодора».

При этом он отметил, что в следующем году продолжатся ремонтные работы трассы М7 от этого участка в направлении Уфы.

Прораб участка Марсель Шигапов (ОАО «Каздорстрой») заверил, что работы ведутся круглосуточно, чтобы успеть выполнить капремонт в запланированный срок. «Задействовано 140 рабочих, около 50 единиц техники в дневное время, в ночное – на треть меньше», – проинформировал он.

Всего в этом году в Татарстане будет отремонтировано 133 км федеральных автодорог, 81,8 км из которых капитально.

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