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Татар-информ

29 августа 2019, 19:36

Культура

Ркаиль Зайдулла стал народным поэтом Татарстана

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Культура

Ркаиль Зайдулла стал народным поэтом Татарстана

Фото: Рамиль Гали

С присвоением почетного звания поэта поздравил Президент РТ Рустам Минниханов.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Известный татарский поэт Ркаиль Зайдулла удостоен почетного звания Народного поэта Татарстана. Сегодня в Казанском кремле его поздравил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Это высокое звание накладывает большую ответственность», — сказал Ркаиль Зайдулла в ответ на поздравления.

Он также отметил, что поэт должен до народа доносить все, что он хочет сказать. «Каждый поэт — это частичка души народа, он принадлежит народу. И сам народ должен тебя признавать своим, считаться с тобой, уважать. Не только радости, но и горести народа, его печаль и чаяния надо уметь излагать так, чтобы доходили до самого его сердца», — убежден поэт.

Ркаиль Зайдулла подчеркнул, что для процветания народа необходимо единство в обществе.

«Если представить наш татарский мир в виде корабля, как это делал наш великий поэт Дэрдменд, то мы, несомненно, в нем только гребцы. Но, чтобы корабль шел вперед, надо грести одинаково с обеих сторон. Одна сторона уйдет вперед — корабль собьется с пути. Для этого нам необходимо быть сплоченными, едиными в делах», — отметил он.

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