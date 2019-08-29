«Полярные авиалинии» заказали партию казанских вертолетов «Ансат» для полетов на Крайнем Севере

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод с 2021 года поставит «Полярным авиалиниям» семь модернизированных вертолетов «Ансат», адаптированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Договор поставки подписывали сегодня на полях авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«Авиакомпания “Полярные авиалинии” выступит стартовым заказчиком и эксплуатантом модернизированных вертолетов “Ансат”. Согласно условиям контракта, все воздушные суда будут способны нести медицинские модули, на трех из них они будут установлены при поставке», — отметили в пресс-службе.

Техника будет выполнять пассажирские внутрирайонные рейсы, работать в интересах санитарной авиации, привлекаться для спасения людей, патрулирования, ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. «Исходя из рекомендаций “Полярных авиалиний”, разработан новый технический облик вертолета, подразумевающий безангарное хранение вертолета, увеличенную дальность полета, наличие противооблединительной системы и возможность выполнения полетов по приборам», уточнили в пресс-службе.

В 2017 и 2018 годах холдинг «Вертолеты России» обеспечил «Полярные авиалинии» пятью вертолетами Ми-8МТВ-1, которые уже доказали свою работоспособность и эффективность в условиях Арктики, и провел в Якутии испытания по эксплуатации вертолетов «Ансат» в условиях низких температур.

Маршрутная сеть «Полярных авиалиний», охватывает всю территорию республики по 163 направлениям. Собственный парк авиакомпании насчитывает 64 воздушных судна, в том числе 27 вертолетов Ми-8/Ми-8МТВ-1, что составляет 42% от активного флота авиакомпании.

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