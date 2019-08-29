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Татар-информ

29 августа 2019, 23:18

Здоровье и среда

В Каму на Старой пристани в Лаишевском районе выпустили шесть тысяч мальков стерляди

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Здоровье и среда

В Каму на Старой пристани в Лаишевском районе выпустили шесть тысяч мальков стерляди

Фото: eco.tatarstan.ru

Выпущенная в этот день молодь была выращена на рыбоводческом комплексе «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Почти 6 тысяч мальков стерляди выпустили сегодня в Каму на Старой пристани в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Выпущенная в этот день молодь была выращена на рыбоводческом комплексе «Биосфера-Фиш» в Лаишевском районе.



Пополнение биоресурсов прошло при участии комиссии в составе начальника лицензионного отдела Министерства экологии и природных ресурсов РТ Алексея Чинарева, специалистов Госкомитета РТ по биоресурсам, ФГБУ «Главрыбвод» РТ.

Алексей Чинарев отметил, что зарыбление водоема является компенсационной мерой, возмещением нанесенного природе ущерба.



Гендиректор предприятия Миляуша Загидуллина рассказала, что данные мальки являются воспроизводством ремонтно-маточного стада, они выращены из их икры. «Сегодня выпускали четырехмесячных мальков, вес каждого около 10 граммов», – поделилась подробностями руководитель.

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