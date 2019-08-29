Агрофирма из Дрожжановского района погасила долги по зарплате

(Казань, 29 августа, «Татар-информ»). Работающее в Дрожжановском районе Татарстана сельхозпредприятие – ООО «Агрофирма им. П.В. Дементьева» погасило задолженность по заработной плате перед своими работниками, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности организация перечислила 176 сотрудникам 2 млн 388 тыс. рублей.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана во взаимодействии с другими органами «продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», подчеркнули в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что агрофирма из Мензелинска выплатила 3 млн рублей долга по зарплате после ареста тракторов.

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